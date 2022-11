Allegri, se Danilo dice: "Fagioli e Miretti nella Juve come Foden nel City"

Musica per le orecchie. Ecco cosa sono le parole che su Dazn ha pronunciato Danilo Luiz Da Silva, 31 anni, punto di riferimento assoluto della squadra di Allegri, professionista esemplare, 46 presenze e 1 gol nella Nazionale brasiliana, alla quarta stagione consecutiva in maglia bianconera (126 partite e 5 reti), 21 trofei in bacheca vinti giocando per Santos, Mineiro, Porto, Real Madrid e Juventus: fra questi titoli, 1 Libertadores, 2 Premier League, 1 Coppa d'Inghilterra, 2 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea, 2 Premier League, 1 Coppa d'Inghilterra, 1 scudetto, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa di Lega. Danilo dixit: "Mi ricordo di Phil Foden quand'ero al Manchester City. Aveva 17 anni, vedevo nei suoi occhi che c'era quel desiderio di imparare, di migliorare, di stare con i più grandi. Qui alla Juve, in questo momento vedo giocatori come Miretti, come Fagioli che hanno quella voglia negli occhi e, per noi che siamo più esperti è una spinta in più. Spesso cerco di parlare con loro, di dare qualche consiglio ed è una cosa che serve in primis anche a me, mi motiva, mi dà qualcosa in più stare lì con loro. In questo momento ci serve tanto il loro aiuto, anche perché sono giocatori alla Juve fin da bambini: è chiaro che per stare qui, non serve solamente giocare bene a calcio. E' necessario avere testa e avere la capacità di esserci nei momenti decisivi, in quelli più difficili; secondo me, loro nei prossimi anni possono dare tanto a questa squadra". Ogni commento può risultare pleonastico, tanto vere e preziose sono le dichiarazioni del brasiliano. La rifondazione deve avere i suoi punti fermi nei ragazzi cresciuti in Casa Juve, quelli che la maglia bianconera l'hanno cucita addosso come una seconda pelle e sanno perfettamente cosa significhi l'attaccamento a quella maglia. Molto più di campioni onusti di gloria e di infortuni.