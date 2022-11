Real Madrid-Juventus, 14 anni fa Del Piero e la standing ovation del Bernabeu

Del Piero, la doppietta show al Bernabeu

La Juve in quel periodo era in mano a Claudio Ranieri, a cui poi subentrò Ciro Ferrara, e l’occasione era la quarta giornata della fase a gironi della Champions League contro il Real Madrid. Dopo il 2-1 dell’andata all’allora Stadio Olimpico di Torino (dove Pinturicchio mise a segno un gran gol dalla distanza su assist di Amauri), in casa dei Blancos lo storico capitano bianconero realizzò due grandi gol destinati a restare nella storia. Nel primo tempo un sinistro all’angolino e nel secondo una punizione perfetta, che gli valsero la standing ovation dei tifosi del Bernabeu al momento del cambio (al 90' per De Ceglie), non proprio uno stadio qualunque. Tra le file del Real Madrid militavano un certo Gonzalo Higuain (che in quell’occasione subentrò a Van Nistelrooy) e Fabio Cannavaro, compagno di Alex in nazionale e alla Juve in altre annate. Nella formazione titolare dei bianconeri erano presenti Chiellini, ora al Los Angeles Fc in Mls, e Nedved, attualmente vicepresidente della Vecchia Signora.