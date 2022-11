Margherita Agnelli, la causa ai figli, l'impero e i rischi per Juventus e Ferrari

TORINO - Giorni tesi in casa Agnelli-Elkann . Infatti, comincia lunedì alle ore 12 il processo legato all'eredità. La giudice del tribunale di Torino, Nicoletta Aloj è chiamata a decidere sulla causa avviata a febbraio 2020 da Margherita Agnelli contro i figli del primo matrimonio con Alain Elkann , ovvero John , Lapo e Ginevra Elkann per la successione della madre Marella Caracciolo (vedova dell'avvocato Gianni Agnelli) , che ha designato i tre nipoti come suoi unici eredi. Escludendo gli altri cinque figli avuti dal secondo marito Serge de Pahlen : Maria, Anna, Sofia, Tatiana e Pietro. Da stabilire anche la giurisdizione, tra Italia e Svizzera.

Exor controlla Stellantis, Ferrari e Juventus

In ballo il controllo dell'impero. Milano Finanza parla di un patrimonio stimato in oltre 4,6 miliardi di euro. Secondo una perizia di 75 pagine datata 2 marzo 2022 e stilata dal commercialista milanese e docente allo Sda Bocconi, Fabrizio Redaelli (incaricato da Margherita) nel 2019 la catena Dicembre (controllata da John Elkann al 60% e da Lapo e Ginevra col 20% a testa) valeva oltre 4,6 miliardi di euro: la legittima sul 50% spettante alla figlia Margherita sarebbe quindi circa 2,3 miliardi di euro. A sua volta la Dicembre è azionista di maggioranza (col 38% delle quote) della Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte da 28 miliardi di euro della famiglia Agnelli-Elkann di cui per statuto solo i discendenti del Senatore Giovanni Agnelli (tra i fondatori della Fiat) possono essere soci. La Giovanni Agnelli Bv detiene il 52% delle quote di Exor, che è l'azionista di maggioranza di Stellantis, Ferrari, Juventus, gruppo Gedi con La Repubblica e La Stampa, The Economist, Cnh, Iveco, Louboutin e altre partecipazioni finanziarie.