Adani e Cassano, la loro Juve-Inter: “Vittoria immeritata”, “che schifo”

La Juve di Allegri , alla quarta vittoria consecutiva - la prima in un big match stagionale - continua ad avvelenare la domenica calcistica di Adani e Cassano . Dopo il 2-0 rifilato all' Inter i due ex nerazzurri hanno aspramente criticato la prestazione della squadra bianconera. "Penso sia palese a tutti che domenica la Juve non abbia meritato di vincere, ma ha sfruttato la cattiveria che invece l'Inter non ha avuto" - il riassunto dell'ex difensore e opinionista - "I nerazzurri potevano segnare 4 gol nel primo tempo, mentre il secondo tempo poteva portare a un 2-2: questa è la verità", la chiosa finale da depositario del sapere. Oltre alle critiche alla Juve, il commentatore ha sottolineato alcuni difetti dell' Inter : "Qui vengono fuori i difetti della squadra di Inzaghi: non raccoglie quanto produce e, al contrario, subisce tutto quello che concede. L'Inter è stata migliore della Juve da un punto di vista calcistico, ma non è stata cattiva. E alla Juve tanto è bastato per vincere".

Cassano, eco ad Adani: "Vincere così mi fa schifo"

Dello stesso di avviso di Adani anche il compagno di trasmissione nella Bobotv: "Per 45 minuti la Juventus non ha fatto mezzo tiro in porta in casa, hanno lasciato fare la partita all’Inter. Se l’Inter faceva due o tre gol nel primo tempo, nessuno poteva dire niente. A risolvere la partita ci hanno pensato due sgasate di un giocatore fantastico come Kostic. Sullo 0-0 i nerazzurri potevano fare tre gol e sull’1-0 potevano pareggiare e andare in vantaggio. Lautaro Martinez si è mangiato un gol clamoroso". L'ex calciatore si è detto addirittura schifato per il modo in cui è arrivata la vittoria della Juve: "La vittoria dei bianconeri non è meritata. È un modo di vincere che mi fa schifo. Sono due squadre definitivamente fuori dalla lotta scudetto a meno di un crollo di Napoli e Milan".