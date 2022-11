Juventus, per Vlahovic lavoro personalizzato. Kean in gruppo

TORINO - Dopo il successo casalingo contro l'Inter, la Juventus di Allegri si prepara in vista del prossimo incontro di campionato, in programma giovedì al Bentegodi sul campo del Verona. La formazione si è allenata questa mattina al Training Center e il gruppo si è focalizzato sulla tattica, concentrando anche l’attenzione su esercitazioni tecniche per la costruzione di gioco sotto pressione, per concludere con la consueta partitella. Come riporta il sito ufficiale della Juventus "Paredes e Kean si sono allenati con in gruppo, mentre McKennie e Vlahovic hanno svolto lavoro personalizzato".