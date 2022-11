Youth League, playoff: la Juventus se la vedrà con il Genk

La Juventus Under 19 giocherà contro il Genk negli spareggi di Youth League. Si giocherà in gara unica in Belgio il 7 o l'8 febbraio e in palio c'è l'accesso agli ottavi di finale. L'urna di Nyon ha messo sulla strada dei bianconeri la squadra belga che nella finale del "Percorso Campioni" ha superato nella doppia sfida di andata e ritorno il Coleraine. La Primavera bianconera ha chiuso la fase a gironi al secondo posto, dietro al Psg, ma è riuscita ad arrivare davanti ai campioni d'Europa e del mondo in carica del Benfica, arrivati terzi. Alle seconde toccherà, appunto, lo spareggio con le squadre che hanno vinto il "Percorso Campioni" (riservato alle vincitrici dei rispettivi campionati giovanili nazionali). Chi passerà raggiungerà Milan, Atletico Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Psg, Real Madrid e Sporting, già agli ottavi in quanto prime.