Moggi a Pogba: "Quando ti vidi giocare per la prima volta..."

Tragli ospiti della serata di gala alle Officine Grandi Riparazioni di Torino per la consegna del Golden Boy, premio internazionale di Tuttosport, c'era anche l'ex dirigente della Juve, Luciano Moggi. Dopo aver assististo, insieme a Montero, al big macht tra Juve e Inter, Moggi ha partecipato alla serata e sui social ha postato una foto ricordo con Pogba, accompagnata da unracconto che ricorda un aneddoto legato a Mino Raiola. "Quando ti vidi giocare per la prima volta dissi a Mino: “questo ragazzo ha la stoffa, stoffa da vendere”. Lui mi rispose: “vedrai che arriverà in alto” . A Mino piaceva avere ragione, a me piaceva dargliela. Voi lo avete reso sempre orgoglioso." - questo il messaggio di Moggi sul suo profilo Twitter. Il post dell'ex dirigente ha catturato l'attenzione dei tifosi della Juve che hanno manifestato l'apprezzamento con una pioggia di like.