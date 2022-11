Juventus, Ihattaren vuole tornare in forma: lo aiuta un ex Inter

Mohamed Ihattaren sarà nuovamente un giocatore della Juventus dal 2023 e tornerà a Torino dopo il prestito all'Ajax , caratterizzato da zero presenze in Eredivisie . Il giocatore proverà ad arrivare alla Continassa in buona condizione e per riuscirci si farà aiutare da un ex calciatore dell'Inter: Sneijder , che ha deciso di venire incontro al connazionale e servire un assist al club bianconero. L'ex nerazzurro ha preso Ihattaren sotto la sua ala e ha già studiato e condiviso con lui un programma individuale di allenamento per farlo tornare in forma e in buona condizione per il suo ritorno in Italia.

Le parole di Sneijder

"E' stato un periodo difficile per Mohamed. Sa di aver sbagliato e vuole rimediare. Ha fatto notizia diverse volte e ha commesso errori che non dovresti fare come calciatore professionista. Ha detto di essere pronto e vuole mettere tutto da parte. Deve perseverare, questa è ovviamente la parte più difficile. Se vieni da un quartiere del genere (Kanaleneiland a Utrecht) allora c'è sempre qualcosa in agguato. Quando esci di casa ti imbatti in certi ragazzi. Anche lui se ne rende conto.Gli ho detto di evitare tutto e concentrarsi esclusivamente sul lavoro per rimettersi in forma. Lo farà e lo aiuterò in questo, lo sto facendo per lui. Se fosse stato cinque anni più avanti, sarebbe stato diverso. Ha iniziato e posso vedere nei suoi occhi che lo vuole davvero. Gli ho detto 'Lo sto facendo per te, non per me. Devi volerlo davvero. È nella tua testa'". Lo ha detto Sneijder a Veronica Offside.