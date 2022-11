Due partite alla fine della prima (intensa) parte di stagione. La Juve, come tutte le altre squadre d’Italia, affronterà gli ultimi impegni di campionato (contro il Verona al Bentegodi e con la Lazio allo Stadium) prima della lunga sosta per permettere lo svolgimento del campionato del mondo in Qatar. L’edizione invernale dei Mondiali ha di fatto cambiato il tradizionale svolgimento del massimo campionato di calcio e quest’anno andrà in scena una pausa autunnale molto più lunga del previsto.