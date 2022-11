Riecco la Juve Corto Muso. Perché la vittoria di Verona è così importante

Riecco la Juve Corto Muso, quella che piace tanto ad Allegri. A Verona, la sua squadra firma la quinta vittoria consecutiva, mantenendo la porta inviolata per la quinta gara di fila e piombando in zona Champions. Il Bentegodi registra il terzo 1-0 dei bianconeri negli ultimi cinque incontri (Toro, Lecce, Hellas), inframezzati dal poker all'Empoli e dal 2-0 all'Inter. Il gioco juventino è decisamente poco scintillante, il finale è sofferto contro gli uomini di Bocchetti, orgogliosi, ma inconcludenti. Eppure, mai come in questo momento, alla Continassa ciò che importa sono altri tre punti per continuare a risalire, complici anche le frenate o gli stop delle rivali nella corsa a un posto Champions. Sì, perché il Napoli è di nuovo a -10. Considerata la velocità supersonica alla quale viaggia e il gioco spettacolare che la sospinge, in questo momento la squadra di Spalletti è più che mai padrona del proprio destino tricolore. Aspettando il confronto diretto con la Lazio, l'ultima partita dell'anno a causa della sbalestrante sosta imposta dal Mondiale, la Juve prende atto di avere rialzato la testa in campionato ed è ciò che più conta, dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League, scandita da cinque sconfitte in sei partite.