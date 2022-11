Vlahovic, Chiesa e Juventus-Lazio: novità per Allegri

Juventus subito al lavoro dopo la vittoria in casa del Verona . I bianconeri si preparano per l'ultimo impegno ufficiale del 2022: domenica 13 novembre ore 20:45, all'Allianz Stadium contro la Lazio. La partita sarà diretta da Massa , con assistenti Bindoni e Tegoni e quarto ufficiale Cosso. La squadra di Allegri si è ritrovata questa mattina al Training Center per preparare il prossimo appuntamento di campionato.

Juventus, l'allenamento di oggi e il programma di domani

"Come sempre accade nel giorno immediatamente successivo alla partita il lavoro è stato differenziato: scarico per chi è sceso in campo e ha giocato più minuti ieri, mentre il resto della squadra ha lavorato sul possesso palla per lo sviluppo della manovra, con partitina con lavori specifici per i difensori. Vlahovic e Chiesa hanno lavorato parzialmente con il gruppo". E' il report dell'allenamento bianconero pubblicato sul sito della Juve. Domani, come di consueto, ci sarà la conferenza stampa di Allegri, in programma per le 19.