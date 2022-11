Da Radonjic a Simeone e Ronaldo: los huevos di Juve-Atletico in Champions

Dallo Stadio Olimpico al Wanda Metropolitano fino all'Allianz Stadium: tre stadi accomunati dai famosi "los huevos". Il gestaccio di Radonjic contro Mancini durante Roma-Torino ha riportato alla mente altri episodi avvenuti negli anni. In principio fu Simeone, il 29 aprile 2001, quando era un giocatore della Lazio. Ma i tifosi della Juve ricordano soprattutto un altro "los huevos" del Cholo, quello che l'allenatore dell'Atletico Madrid ha mostrato ai tifosi bianconeri il 29 febbraio 2019, in occasione dell'andata di finale degli ottavi di Champions League vinta dai Colchoneros 2-0.