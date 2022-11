Juventus-Lazio, Kostic ko: le condizioni

Dopo un'ottima prestazione, Filip Kostic, autore anche dell'assist per il secondo gol di Kean, ha chiesto il cambio al minuto 64' e al suo posto è entrato Chiesa. Prima di chiedere la sostituzione a mister Allegri, l'esterno serbo aveva fatto uno scatto sulla fascia e immediatamente sembra aver accusato dolore. Al momento dell'uscita però non è parso preoccupato, anzi era abbastanza tranquillo. La richiesta della sostituzione potrebbe essere precauzionale, soprattutto in vista del Mondiale che inizierà tra pochi giorni.