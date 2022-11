Calcio e tennis: guarda chi c'è alle Atp Finals?

TORINO - Sei vittorie consecutive per passare una sosta relativamente tranquilla. E cominciare, magari, la lunghissima pausa riservata al Mondiale in Qatar con una puntatina al Pala Alpitour per il big match della sessione serale delle Atp Finals di tennis, con la sfida tra il serbo Novak Djokovic e il greco Stefanos Tsitsipas. Massimiliano Allegri, tra un allenamento e l'altro con i giocatori esclusi da Mondiali e amichevoli internazionali, si è goduto la sfida tra il numero 8 e il numero 3 Atp e non ha mancato di sorridere di fronte alla telecamera di Sky. Nel prepartita il tecnico della Juventus si è pure intrattenuto con l'imprenditore Marco Lavazza, vicepresidente di una delle aziende italiane più note nel mondo. Totale relax, zero stress, dopo una prima fetta di stagione particolarmente intensa per la Juve di Max.