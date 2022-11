Cuadrado, vacanza in Israele

TORINO - Juan Cuadrado è già in vacanza e non disputerà l’amichevole contro il Paraguay, che la sua Colombia ha in programma domenica in Florida, negli Stati Uniti. Il bianconero, che è uno dei più utilizzati da Max Allegri in questo inizio di stagione (con 20 presenze per un totale di 1463’ in campo è terzo per minutaggio dietro a Danilo e Kostic), ha postato alcune foto insieme con la moglie e un gruppo di amici da Israele.