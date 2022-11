Marquinhos esalta Bremer: "È da Brasile". E su Danilo e Alex Sandro... VIDEO

DOHA (Qatar) - Il difensore del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana, Marquinhos, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dall'inizio del Mondiale in Qatar. L'ex Roma, tra i vari argomenti trattati, non si è risparmiato negli elogi per lo juventino Bremer: "Nonostante sia arrivato all'ultima convocazione Bremer ha dimostrato di essere un grande giocatore. Non aveva ancora fatto una partita con noi, ma è entrato benissimo e quello che ha fatto con la Juventus lo ha portato sin qui. Penso sia pronto per giocare", ha detto. Chiosa su due altri due calciatori juventini: "Ci sono anche Danilo e Alex Sandro, che hanno grande esperienza e sono dei giocatori molto importanti per questa nazionale, per il nostro sistema e per il percorso che abbiamo fatto fin qui".