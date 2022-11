McKennie apre il Mondiale della Juve

TORINO - Non c’è l’Italia, ma per i tifosi bianconeri c’è se non altro tanta Juve da seguire al Mondiale in Qatar. Tra la voglia di vedere i propri beniamini brillare e fare il pieno di entusiasmo e autostima da portarsi dietro in bianconero e il timore di vederli infortunarsi o spendere comunque troppe energie, accusandone poi la mancanza da gennaio in avanti, alla ripresa della stagione dei club. Un sentimento ambivalente a cui se ne aggiunge uno simile legato al mercato: il Mondiale è una super vetrina, può far nascere affari ma anche attirare attenzioni su giocatori che i vorrebbero trattenere più a lungo possibile.

Tra campo e mercato E’ con entrambi questi sentimenti ambivalenti che i tifosi juventini domani cominceranno a guardare il “Mondiale bianconero”: perché il primo giocatore di Allegri a scendere in campo, Weston McKennie alle 20 contro il Galles, potrebbe anche partire a gennaio, se arrivasse un’offerta importante dalla Premier League, dove è apprezzato. Il ritorno di Pogba e la crescita di Fagioli e Miretti, in un reparto in cui ci sono anche Rabiot, Locatelli e Paredes, lo permetterebbe. Ed è chiaro che un gran Mondiale con gli Usa potrebbe spingere i club interessati al texano ad alzare il prezzo.