Juventus, Stadium da record per la Next Gen

TORINO - Quella voglia pazza di Juventus. Non bastano i Mondiali in Qatar con protagonisti in bianconero, come Adrien Rabiot. C'è voglia di calcio qui. Ne parliamo dalla redazione con Marco Bo e Daniele Galosso: «La giovane Juve, che gioca in Serie C, allenata da Brambilla, sta seguendo la strada tracciata dalla Juve dei grandi allenata da Allegri: insomma, sta rimontando partita dopo partita. Con vista playoff. La squadra è reduce da 5 vittorie di fila, 6 nelle ultime 7. E sta andando avanti anche in Coppa Italia, con i quarti il 7 dicembre a Padova contro la squadra di casa».