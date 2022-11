Juventus, tutte le mosse: da Milinkovic Savic a Maehle

TORINO - Il Mondiale in Qatar è una vetrina importante anche in chiave mercato. La Juventus cerca i rinforzi giusti per gennaio e per la prossima estate. Ne parliamo dalla redazione con Stefano Lanzo e Daniele Galosso: «Sergej Milinkovic Savic non è mai usciti dai radar bianconeri. Difficilmente si potrà muovere in questo mercato invernale, comunque le manovre sono partite. Il suo agente fa da tramite con la Lazio: in ballo un rinnovo in stile Bremer-Toro per poi lasciare i biancocelesti».