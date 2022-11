Fagioli, il morso del serpente: un cobra per la Juventus

TORINO - Il morso del serpente. Nicolò Fagioli si prepara a riprendere la preparazione con la Juventus e la svolta è anche emotiva e grafica: sulla coscia destra, infatti, ecco il cobra gigante che incute paura. E' il nuovo tatuaggio del centrocampista che Max Allegri ha (ri)lanciato. Fagioli gol, poi, ha fatto il resto. Un po' Del Piero e un po' se stesso, per un sogno che diventa realtà: giocare in maglia Juve e segnare reti decisive. Fagioli ha svoltato, la Juventus ha cambiato marcia. Peccato solo per la sosta che ha frenato la rimonta in campionato. Per il centrocampista dal piede d'oro, il moroso del serpente appunto, anche l'esordio in azzurro, dopo la chiamata del ct Roberto Mancini (anche un piccolo infortunio...).