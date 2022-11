Dua Lipa, cittadina albanese con Edi Rama: passaporto Juve

"Buongiorno, con l'ultimo cittadino albanese, auguro a tutti voi un felice 110° anniversario della bandiera dell'Indipendenza, in questo giorno benedetto della nostra nazione che finirà con Dua Lipa in piazza Skanderbej". Con questo messaggio social il premier dell'Albania Edi Rama accoglie Due Lipa come nuova cittadina. Oltre alla caratura dell'artista in foto difficile non cogliere un particolare: Edi Rama indossa una felpa targata "Juventus"! Lo stemma è ben visibile all'altezza del cuore e non sorprende i lettori di Tuttosport che avevano già avuto modo di leggere della fede bianconera del premier albanese. L'ultima intervista risale allo scorso maggio, prima della finale di Conference League di Tirana poi vinta dalla Roma.