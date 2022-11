Agnelli, lettera ai dipendenti Juve: “Una nuova formazione per vincere ancora”

TORINO - Pochi minuti dopo l'annuncio clamoroso delle dimissioni dell'intero CdA della Juventus, Andrea Agnelli ha scritto una lettera a tutti i dipendenti bianconeri in cui rivendica i "risultati straordinari" ottenuti: "Cari tutti, giocare per la Juventus, lavorare per la Juventus; un unico obiettivo: Vincere. Chi ha il privilegio di indossare la maglia bianconera lo sa. Chi lavora in squadra sa che il lavoro duro batte il talento se il talento non lavora duro".