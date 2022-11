Vaciago: "Costruire una nuova Juve, un nuovo CdA, per difendersi meglio"

TORINO - Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto a SkySport24 per commentare il clamoroso ribaltone alla dirigenza della Juventus : "Le notizie dell'ultima ora sono quelle che arrivano dalla proprietà e dalla società. Il concetto è costruire una nuova Juventus per difendersi meglio. Ci sono due fronti aperti, con la Consob e la Procura di Torino. Il primo è il più urgente, che ha chiesto una riscritura del bilancio. Una riscrittura che la Juventus è stata costretta a fare, ma puntualizzando che tutto ciò che è stato fatto è avvenuto secondo le regole. È nata però una spaccatura nel CdA. Non tutti i consiglieri erano d'accordo con questa linea, volevano probabilmente una posizione più morbida nei confronti della Consob. Questa spaccatura, secondo la proprietà e lo stesso Agnelli indeboliva la Juventus nella difesa. Così con John Elkann è stato deciso di azzerare il CdA".

Il direttore Vaciago sulla nuova Juventus

"Adesso sarà John Elkann a stabilire nuove liste e un nuovo CdA. La scelta già annunciata del dg è indicativa, con Scanavino che è uomo di fiducia, un uomo tecnico, amministrativo e di rigore. Sarà una Juventus di tecnici, esperti di diritto amministrativo e amministrazione della società. Ci sarà inizialmente poco spazio per la parte sportiva, che troverà continuità per esempio in Cherubini. Ma la Juventus si attrezza per affontare queste battaglie, due tempeste legali, nella convinzione di avere ragione e uscire vincente. Per questo lo fa con una nuova dirigenza legata più a un'esperienza e una capacità tecnica. Andrea Agnelli non sarà quindi confermato presidente, le sue sono dimissioni reali".