Agnelli, adesso che fai? Il futuro dell’ex presidente della Juventus

TORINO - Quel che è certo è che, presidenza della Juventus o meno, Andrea Agnelli non resterà disoccupato. Sono infatti diversi e prestigiosi gli incarichi che l’ormai ex numero uno bianconero ricopre. L’ultimo dei quali, a partire dal 17 gennaio 2021: amministratore non esecutivo di Stellantis. Inoltre è Presidente di Lamse (dal 2007), holding finanziaria, e Presidente della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia (dal 2017).