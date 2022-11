Pjanic cuore Juve: il saluto ad Agnelli e l’emozione dei tifosi

TORINO - Dopo le dimissioni del CdA della Juventus sono tante le reazioni nel mondo del calcio, soprattutto tra i tanti giocaotri che nell'era Agnelli sono passati da Torino collezionando trofei in bianconero Sui social, a commentare la notizia, è arrivato anche Miralem Pjanic che ha voluto dedicare il suo pensiero al momento della Juve e in particolare ad Andrea Agnelli. Questo il post Instagram del bosniaco a didascalia di una foto che ritrare il centrocampista stringere la mano all'ormai ex presidente bianconero: "Un grande Presidente è vicino alla squadra quando si vince ma sopratutto si perde. Un grande Presidente è vicino ai giocatori, ed è pronto a prendere decisioni sofferte per il bene della squadra. Sono onorato di aver giocato per la Juventus e sono stato fortunato ad averla come presidente. Grazie per tutto Pres". Parole emozionanti di Pjanic che il popolo bianconero apprezza intasando il post del calciatore. "Non sei mai andato via da Torino", "Hai sempre dimostrato di onorare i nostri colori sul campo" e "Ti aspettiamo per qualche punizione alla Continassa", questi alcuni dei commenti più gettonati a testimoniare un legame profondo tra Pjanic e la Juventus.