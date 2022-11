Nedved, l'addio alla Juventus, Del Piero e l'offerta

TORINO - (e.e.) Il terremoto che ha decimato il vertice della Juventus ha dato una sterzata al futuro di Pavel Nedved . (S)Furia Ceca che non si dà pace ma che ha seguito Andrea Agnelli e tutto il Cda: dimissioni e addio al club. L'ex vice presidente, nel frattempo salito alle cronache gossippare per la storia con la cantante Dara Rolins che ne ha fatto un personaggio social, adesso viene contrapposto all'ex compagno ed ex capitano Alessandro Del Piero. Molti tifosi chiedono una staffetta tra i due, per avere un uomo immagine nella nuova Juve governata dai tecnici.

L'offerta in patria per Nedved

Nel frattempo, Nedved potrebbe non restare disoccupato a lungo. Infatti, il suo amico Jaroslav Tvrdik, boss dello Slavia Praga a capitale cinese, gli ha offerto una carica in società. «Apprezzo Pavel, ha il mio rispetto e la mia profonda ammirazione. Mi ha sempre aiutato in modo disinteressato. Sarebbe un onore per me continuare a lavorare con lui, nel calcio, nello Slavia, in qualunque ruolo scelga». La Juve è già alle spalle.