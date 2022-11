Marotta 2024, suggestione Juve

E se, dopo la bufera, nella nuova Juve tornasse Beppe Marotta ? Nei giorni più tormentati e tormentosi che il club sta vivendo dal tempo di Calciopoli, l'ipotesi prende corpo in chiave stagione 2023/2024 quando, gestita l'emergenza giudiziaria, il governo tecnico di Ferrero e Scanavino necessariamente lascerà il posto agli uomini di calcio. John Elkann ha mobilitato una task force di eccellenti avvocati, tributaristi e fiscalisti di fiducia per fronteggiare l'emergenza. "Il nuovo Cda che nascerà a gennaio - ha scritto il Signor Exor ai tifosi - sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico , guidati dal presidente Gianluca Ferrero. Insieme con gli altri amministratori avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi". Più chiaro di così Elkann non poteva essere. Ma, dopo l'emergenza? Chi sarà il nuovo amministratore delegato? Beppe Marotta - Inter permettendo e interessato d'accordo, s'intende - sarebbe senza dubbio l'uomo idealeper aprire la nuova era di una Juve vincente e sostenibile.

I suoi otto anni e quattro mesi in bianconero sono stati costellati di colpi a ripetizione e di successi già consegnati alla storia bianconera 7 scudetti consecutivi, 4 Coppe Italia di fila, 3 Supercoppe di Lega, 2 finali di Champions League nell'arco di tre stagioni. "I successi sportivi sono solo l'aspetto più esaltante dell'evoluzione vissuta dalla società: l'inaugurazione dell'Allianz Stadium nel 2011, la nuova identità varata lo scorso anno, la nascita delle Juventus Women, anch'esse subito vincenti, dell'Under 23 sono solo alcuni dei passi compiuti per regalare al club una dimensione sempre più globale. E in ognuno di questi Marotta ha lasciato un'impronta indelebile. Così come indelebili saranno gli insegnamenti appresi da chiunque abbia lavorato al suo fianco". Dal comunicato ufficiale con il quale, il 25 ottobre 2018, la società bianconera salutava l'ormai suo ex ad e dg tre mesi dopo l'arrivo a Torno di Cristiano Ronaldo, operazione alla quale Marotta si era opposto, giudicando la foriera di insopportabili oneri di bilancio. I fatti gli hanno dato ragione.