Vaciago: "Juventus in B una bufala priva di fondamento" VIDEO

"La Juventus rischia la Serie B? No, siamo seri. Questa è veramente una bufala clamorosa perché non ha nessun fondamento. In questo momento le eventuali contestazioni che possono essere fatte alla squadra bianconera non comportano la retrocessione. Può esserci la possibilità di qualche punto di penalizzazione, ma siamo in un ambito di interpretazione molto grave dei reati. La retrocessione non è contemplata e al momento teniamola fuori" . Il Direttore Guido Vaciago fa chiarezza sulle illazioni che circolano in questi giorni sul futuro del club bianconero.