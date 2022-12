Juventus e Agnelli sotto tiro. Iervolino: "No a linciaggio mediatico"

TORINO - Prima il presidente federale Gabriele Gravina («Vittorie Juventus irregolari? E' vox vostra, non vox populi. Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti»). Poi il numero 1 del Coni Giovanni Malagò («Non mi accodo a giudizi sommari, bisogna vedere e aspettare per dare valutazioni. C'è una parte legata alle plusvalenze e un'altra invece sui pagamenti ritardati. Sono un pubblico ufficiale e se lanciassi giudizi sarei una persona poco seria»). Due voci garantiste nella questione Juventus.

Agnelli e Juventus, no a linciaggio mediatico senza precedenti

E adesso si aggiunge anche Danilo Iervolino, patron della Salernitana. Linciaggio in piazza vade retro. Bisogna che l'iter giudiziario vada avanti e arrivi una conclusione. Dice: «Sono d’accordo con il presidente della Figc. L’Italia è un Paese incredibile, in cui i processi non solo si fanno fuori dai tribunali, ma si fanno anche preventivi. Mi collego alle dichiarazioni di Gravina, non bisogna esporre le persone ad un linciaggio mediatico senza precedenti. La magistratura deve fare il suo corso, ma non dobbiamo scomporci perché il calcio italiano è solido e ha regole ben precise e controllori ben attenti. Credo che il nostro calcio possa superare, nel breve periodo, questo momento di crisi». Per poi concludere: «Si parla di innovazione, che in Italia è un po’ un tabù: si vuole cambiare le cose ma sembra quasi lo si faccia dovendosi nascondere, perché troppo trasgressivi. la Selernitana è nata come una forte passione, ma oggi è anche una industria importante, che va curata con una strategia di medio-lungo periodo, attrarre i talenti e creando a Salerno una vera ‘Sport city'».