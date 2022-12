Adriano Galliani, all'ingresso della sede della Lega Serie A in occasione dell'odierna assemblea dei club, ha voluto commentare le ultime vicende che riguardano la Juventus dopo le dimissioni del CdA bianconero. L'ad del Monza ha dichiarato: "Assemblea particolare? Sono sempre particolari. Caso Juve? A me non piace commentare fatti che non conosco se non leggendoli sui giornali, comunque non va bene questa tendenza a demonizzare".