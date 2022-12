Juventus-Iling: c'è l'accordo per il rinnovo del contratto

Samuel Iling-Junior prolungherà presto il suo contratto con la Juventus. Il club bianconero e l'esterno offensivo classe 2003 hanno infatti trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2027. Il giovane talento inglese era stato strappato al Chelsea nel 2020 in seguito al pagamento di un indennizzo e da mesi la Juve aveva gettato le basi per blindare il numero 43, che ha debuttato in prima squadra contro l'Empoli il 21 ottobre scorso e ha impressionato tutti nei finali di gara contro Benfica e Lecce. Con la maglia della Juve Next Gen, Iling è andato in gol 3 volte in 6 gare di campionato dall'inizio di questa stagione.