Corda, elastici, potenziamento: Pogba pronto a riprendersi la Juve VIDEO

TORINO - La Francia si appresta ad affrontare la Polonia negli ottavi di finale dei Mondiali 2022, il grande assente Paul Pogba guarderà i suoi connazionali dalla tv ma, intanto, si avvicina sempre più la luce verde per tornare a giocare. Il francese si sta allenando duramente a Miami, assistito da un uomo dello staff bianconero, e martedì sarà presente alla Continassa ma non si allenerà in gruppo: l'ex Manchester United dovrebbe continuare con delle sedute personalizzate per circa due settimane.