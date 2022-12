Il caso Juve e la demagogia della politica che dice: il calcio è la sentina di tutti i mali

Come già capitò in piena pandemia, il Sistema Calcio Italia è di nuovo demagogicamente, populisticamente sotto attacco da parte della politica di qualunque colore, secondo la quale è tutto da buttare. Due anni fa era il Virus a spingere autorevoli esponenti del Palazzo a tirare addirittura giù la saracinesca a tempo indeterminato: tentativo sventato dalla resilienza del calcio stesso. Due anni dopo, il caso Juve e le inchieste giudiziarie a esso collegate dettano l'assist per urticanti strumentalizzazioni giustizialistico-demagogiche. Un conto sono le indagini che accerteranno la verità dei fatti, conclamata soltanto dopo le sentenze di primo, secondo e terzo grado perché nè un avviso di garanzia né una richiesta di rinvio a giudizio equivalgono a una sentenza di colpevolezza. Un altro conto è la chiusura alle richieste di aiuto di un'azienda fra le prime del nostro Paese. E chi fa finta di non saperlo, mandi a memoria questi numeri ufficiali, contenuti nel Report 2021 stilato dalla Figc.

Il Bilancio Integrato inoltre torna anche sul successo dell’Italia nel Campionato Europeo, che ha appassionato l’84,3% degli italiani facendo registrare 115,7 milioni di telespettatori totali in Italia e 5,2 miliardi a livello mondiale. La vittoria degli Azzurri ha avuto un impatto economico diretto per la FIGC stimabile in circa 36 milioni di euro (il valore totale della produzione 2021 è stato di 229,5 milioni di euro, miglior risultato di bilancio nella storia della Federcalcio) e un impatto economico indiretto e indotto per il Sistema Paese stimabile in almeno lo 0,7% del Pil (circa 12 miliardi di euro).