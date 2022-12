Milik, le vacanze e la voglia di prendersi la Juventus

TORINO - "Armadius" Milik si gode alcuni giorni di relax con la sua dolce metà. Mare, sole e muscoli al vento. Il fisico c'è, il buonumore anche, nonostante l'addio al Mondiale con la sua Polonia. Adesso, vacanza e poi l'obiettivo è chiaro per l'attaccante in prestito dal Marsiglia: riprendersi la Juventus e restare a Torino. Milik serve eccome, visti anche gli acciacchi di Dusan Vlahovic. E con la vena ritrovata da Moise Kean e il recupero di Federico Chiesa ecco che l'attacco di Max Allegri potrà avere un nuovo impatto sul campionato, per una rimonta da tentare a ogni costo.