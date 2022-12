Liam come papà Szczesny: Juve, ecco un altro para rigori

TORINO - (e.e.) E’ stato tra i para-rigori mondiali. Un certo Lio Messi se lo ricorderà a lungo. “Tek” Szczesny ha spiegato che alla Juventus con il preparatore Claudio Filippi si studia la metodologia per bloccare i penalty. E funziona, eccome. In un video simpatico girato dalla moglie Marina, il numero uno bianconero e della Polonia si allena in replica con l’erede Liam, nel campetto coperto. E il risultato è identico a quello della parata contro l’Arabia Saudita. Insomma, c’è qualcosa nel Dna di casa che … chiude le porte.