Chiellini torna alla Juve: l’incontro con Allegri e l’abbraccio con la squadra

TORINO - " Guardate chi è venuto a trovarci oggi! ". Così, sul proprio account ufficiale Twitter, la Juventus - allegando quattro foto che immortalano l'emozionante reunion - documenta la visita di Giorgio Chiellini alla Continassa . Al termine della seduta mattutina dei bianconeri, orfana dei calciatori impegnati in Qatar (o freschi di eliminazione ed attualmente in vacanza), l'ex capitano ha salutato i vecchi compagni presenti, prima di lasciarsi andare ad un intenso abbraccio con l'allenatore Massimiliano Allegri .

Chiellini, passato in estate a parametro zero al Los Angeles Fc dove chiuderà la propria straordinaria carriera, potrebbe tornare a Torino in un futuro neanche troppo lontano in qualità di dirigente.