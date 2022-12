Vlahovic, la Juve, la pubalgia e l’interesse delle big: cosa dobbiamo aspettarci

TORINO - A brevissimo Dusan Vlahovic tornerà ad allenarsi alla Continassa: sarà il primo, insieme con Filip Kostic, dei bianconeri di scena in Qatar che farà rientro nel quartier generale della Juventus. Dopo le delusioni mondiali, sarà di nuovo concentrato sui bianconeri, anche se dovrà fronteggiare una condizione fisica non ancora al massimo per via di quella pubalgia che lo ha costretto a saltare le ultime cinque partite con la Juventus e ha condizionato pure il suo utilizzo con la Serbia oltre a una condizione psicologica precaria vista la cocente delusione per l’uscita prematura dal Mondiale. Dagli accertamenti medici si capirà se l’attaccante serbo ha bisogno di un percorso personalizzato oppure se potrà rientrare subito a lavorare con il gruppo. Poi toccherà a Massimiliano Allegri sfoderare le doti di psicologo per consolare e, soprattutto, caricare il serbo affinché trovi l’immediato riscatto. Si vedrà nei prossimi giorni se Vlahovic potrà già essere a disposizione per l’amichevole di lusso contro l’Arsenal, in programma sabato all’Emirates Stadium. Sarebbe interessante vedere in azione l’attaccante contro la squadra di Mikel Arteta, non a caso una delle pretendenti del serbo. Già, nonostante non sia riuscito a incidere più di tanto ai Mondiali Vlahovic ha comunque suscitato l’interesse di tanti top club europei: dalle inglesi Chelsea, Arsenal e Manchester United al Bayern Monaco e al Paris Saint-Germain.