Chiesa al centro della Juventus: un anno dopo. E dopo Mbappé

TORINO - Riecco i pezzi pesanti. Dusan Vlahovic atteso alla Continassa, con passaggio al J Medical. E Federico Chiesa pronto per l'Arsenal. Ne parliamo con Marco Bo dalla redazione: « Vlahovic si è gestito al Mondiale con la Serbia, ora riprenderà a sudare con la maglia bianconera. Lo staff medico dovrà però verificare se la pubalgia è sotto controllo o se il giocatore continua a sentire fastidio, e dolore. La speranza è che Dusan dica di sentirsi bene. Ovviamente dal responso uscirà fuori la tabella di marcia per l’attaccante di Max Allegri che non dovrebbe essere della partita, sabato a Londra. A meno di buone nuove».

Il Qatar e la Serie A: Milik e gli altri reduci

I rientri saranno alla spicciolata, dopo Dusan il connazionale Kostic e Milik. Per Rabiot e gli argentini Di Maria e Paredes dipende ovviamente dall’esito delle semifinali Mondiali in Qatar. «Quindi, adesso, occhi puntati su Chiesa che va alla grande e sta forzando negli allenamenti. Allegri finalmente se lo godrà, alla ripresa del campionato. E con l’Arsenal l’azzurro ritroverà la maglia da titolare dopo quasi un anno. Il ginocchio è ok, gli scatti sono tosti e dai video che arrivano dalla Continassa si vede un ragazzo determinatissimo che sgasa al massimo». Finalmente Chiesa al centro del mondo bianconero, con la benedizione di Kylian Mbappé che in Champions lo riabbracciò dopo il rientro, dandogli il bentornato con affetto. Aspettando DV9, la Juve ha Fede.