Juventus, in estate grande attenzione per Zaniolo

Se il tema in classe è l’asse di mercato Torino-Roma, lo svolgimento non può prescindere dal nome di Nicolò Zaniolo . Obiettivo bianconero bollente in estate e forse un po’ più tiepido oggi, ma certo non accantonato. Anzi. La Juventus continua a monitorare con grande interesse la situazione dell’esterno d’attacco azzurro, in attesa che lo scenario intorno a lui si faccia ancor più intrigante per le pretendenti.

La situazione per il rinnovo

Il 23enne giallorosso ha infatti un contratto con la Roma in scadenza nel 2024 e, al momento, non si registrano sostanziali passi avanti nelle trattative per arrivare a un prolungamento: se lo stallo capitolino perdurasse fino alla prossima estate, inevitabilmente, il valore del suo cartellino – a dodici mesi da un addio a parametro zero, a quel punto – sarebbe destinato a contrarsi. Proprio nel momento in cui i bianconeri, con ogni probabilità, dovranno iniziare a ragionare sull’erede in rosa di un Di Maria in odore di ritorno in Argentina...