Juventus, Allegri con tanti giovani. Pogba a parte, Vlahovic al J Medical

TORINO - Spiccano le sagome di Iling-Junior, De Sciglio e Akè, tutti sulla via del pieno recupero, tra i 22 giocatori a disposizione di Max Allegri per la prima seduta d’allenamento di giornata alla Continassa, sessione aperta alla stampa. A completare l’altrimenti scarno gruppo a disposizione del tecnico della Juventus, che in questi giorni sta lavorando principalmente con gli azzurri e con i giovani dell’organico, tanti ragazzi di Next Gen e Under 19.

Vlahovic, Kostic e i reduci

In campo, infatti, non si è visto ancora alcun reduce dal Mondiale in Qatar. Kostic rientrerà domani, mentre oggi è stato il turno di Vlahovic, che però si è recato direttamente al J Medical per verificare il fastidio pubalgico che lo limita da tempo. Soltanto palestra per Pogba e Cuadrado, che non si sono visti in campo.

Prove tattiche per Allegri, Chiesa punta con Kean

Dopo la fase di riscaldamento, si è giocata una partitella contro l’Under 19. Massimiliano Allegri ha schierato la squadra con il 3-5-2: questi gli interpreti.