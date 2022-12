Inchiesta Juve, i pm fanno un passo indietro: cosa significa VIDEO

TORINO - Dopo il passo indietro da parte dei pm in merito alla possibilità di andare al Tribunale del Riesame, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago spiega gli scenari che si potrebbero delineare: "La notizia è che i pm rinunciano ad andare al Tribunale del Riesame per chiedere quelle misure cautelari che il gip aveva loro negato. Che cosa significa questo? Non moltissimo, nel senso che sì, i pm fanno un passo indietro, ma le richieste di rinvio a giudizio sono lì a dimostrare che loro sono ancora convinti della loro inchiesta e della colpevolezza della Juventus e che quindi vogliono andare a dimostrare il loro castello accusatorio in aula. Questo passo indietro significa più che altro che il gip gli aveva chiuso tutte le strade per arrivare a quelle misure cautelari e che in particolare gli aveva fatto capire in modo piuttosto netto quanto fosse esagerata e forse anche fuori luogo la richiesta di arresti domiciliari per alcuni dirigenti della Juventus, compreso Andrea Agnelli".