Juve, altre due amichevoli in vista: date e avversarie

I dieci punti di distanza dal Napoli capolista non consentiranno passi falsi alla ripresa del campionato. Per questo la Juventus vuole farsi trovare pronta fin dal 4 gennaio, quando affronterà la trasferta di Cremona, per poi ospitare l'Udinese e, soprattutto, vedersela al Maradona proprio con gli uomini di Spalletti. Non ci sono margini d'errore e, anche per questo motivo, l'amichevole di sabato a Londra contro l'Arsenal non resterà l'unica tappa di avvicinamento al 2023 agonistico.