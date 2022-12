Juve: quando torna Pogba? Vi spieghiamo cosa sta succedendo

TORINO - Dunque, come sta Paul Pogba? La risposta è molto semplice. Pogba sta... rispettando la tabella prefissata nei giorni precedenti la sosta per il Mondiale e adesso si attende il giorno della verità. Ma andiamo per ordine: durante il periodo di vacanze trascorso a Miami, il francese si è messo all'opera per proseguire il lavoro di recupero sul ginocchio operato al menisco e quindi si è presentato il 6 dicembre alla Continassa per la ripresa. Ancora in corso la decina di giorni di lavoro prevista in solitudine tra piscina e palestra, come previsto, e a breve sono attese le prime corse sul prato della Continassa allo Juventus Training Center.