Dna Juve, che segnali per Allegri dopo l'Emirates: cosa va e cosa non va

LONDRA - Buona la prima, anzi buono il primo test match , per dirla in stile rugby. La Juventus dei ragazzi batte un Arsenal altrettanto rimaneggiato con due autogol e alla fine può affrontare le prossime amichevoli con il sorriso: a Torino arriveranno prima il Rijeka (giovedì 22 dicembre) e poi lo Standard Liegi dopo Natale (il 30 dicembre). Per Massimiliano Allegri la sfida dell'Emirates con l'Arsenal è stata l'occasione per valutare alcuni giovani e anche per testare la tenuta della difesa. Che ha ancora una volta retto il colpo, nonostante gli assalti dei Gunners.

I rientri alla Continassa

Allegri ha spiegato la situazione degli infortunati: «Vlahovic ha iniziato un percorso di riabilitazione personalizzato a causa di questa sintomatologia che non è scomparsa dopo il Mondiale. Chiesa ha avuto un affaticamento, ma è normale. Quando uno alza i ritmi dopo un infortunio del genere ci sta di avere qualche problema, ho preferito non rischiarlo: ci sarà per la ripresa del 27 dicembre. Bonucci starà fuori non per troppo tempo, il 27 tornerà Cuadrado, che però avremo a disposizione solo dopo la Cremonese. De Sciglio dovrebbe esserci dal 27 in poi. Pogba non ha ancora corso un metro in campo, speriamo di averlo prima possibile. Ma al momento non c'è». Le vacanze sono ormai qualcosa di terminato o quasi ad eccezione dei tre brasiliani che rientreranno il 27 (Alex Sandro, Bremer e Danilo) mentre i tre juventini giunti in finale al Mondiale in Qatar (Di Maria e Paredes per l’Argentina, Rabiot per la Francia) rienteranno con più calma. Nel frattempo a Torino è tornato Szczesny, mentre oltre al portiere è atteso anche l’altro polacco, l’attaccante Milik.