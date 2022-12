Amichevoli Juve all'Allianz durante le feste: ecco quando

TORINO - Sarà un capodanno bianconero: la Juventus ha ufficializzato che la sfida amichevole del 30 dicembre (ore 14.30 in diretta su Sky Sport e Dazn) con lo Standard Liegi sarà all'Allianz Stadium a porte aperte per i tifosi: le modalità di acquisto dei biglietti saranno rese note nei prossimi giorni. Una buona notizia per gli appassionati. L'altra, quella di giovedì 22 dicembre (ore 14, Sky Sport e Dazn) con il Rijeka, sarà sempre allo Stadium, però a porte chiuse .

Il comunicato

«I bianconeri - si legge nel comunicato ufficiale della Juventus - sono attesi nei prossimi giorni da due ulteriori test, dopo quello vittorioso contro l’Arsenal di sabato 17 dicembre. Amichevoli che serviranno per mettere ulteriori minuti nelle gambe e in entrambi i casi la Juventus sarà la squadra ospitante. Le avversarie? I croati del Rijeka e la formazione belga dello Standard Liegi. Queste le due sfide che attenderanno la squadra di Massimiliano Allegri: la prima, contro il Rijeka, si giocherà a porte chiuse all’Allianz Stadium giovedì 22 dicembre alle ore 14, la seconda, contro lo Standard Liegi, andrà in scena venerdì 30 dicembre alle ore 14.30, sempre all'Allianz che in questa specifica occasione aprirà le proprie porte ai tifosi bianconeri. Due ulteriori gare per arrivare pronti al 4 gennaio, giorno in cui riprenderà il campionato e la Juventus affronterà in trasferta la Cremonese alle ore 18.30».