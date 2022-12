Pogba corre sul campo: la Juventus torna al centro

TORINO - (e.e.) La tabella c'era ed è stata rispettata. Certo, la "visita" in Qatar per la finale Mondiale tra l'Argentina e la sua Francia ha allungato leggermente i tempi. Ma Paul Pogba è tornato ad assaporare il piacere di calpestare l'erbetta verde, alla Continassa . «Mi manca troppo», la sua frase postata su Instagram. Una liberazione. Prima la cena di Natale con i compagni, poi la corsa sul campo al centro sportivo bianconero. La Juventus torna al centro di tutto. Il Polpo Nuovo ha un obiettivo preciso: indossare la maglia bianconera in campionato. Non subito, ovvio, perché visti i precedenti è meglio andare cauti. Ma è verosimile che Paul metta il Napoli nell'obiettivo. Da luglio è stata una lunga agonia: il ginocchio che fa crac negli Usa, la terapia conservativa scelta sbagliata, quindi l'operazione, l'addio all'idea di farcela per i mondiali e ancora riposo e terapia per il recupero. Ora, tra dubbi e speranze, riecco Pogba.

Pogba, Chiesa, Di Maria: tre colpi per Allegri

Ma zero voglia di azzardare. Quindi, niente amichevoli con Rijeka e Standard Liiegi e niente Cremonese il 4 gennaio. I suoi miglioramenti verranno valutati settimanalmente. La prossima tappa sarà il rientro parziale in gruppo. Un po' come successo a Fede Chiesa. Quindi il Polpo, l'azzurro e il campione del mondo Di Maria come nuovi acquisti per Max Allegri. Per continuare la risalita. Per andare oltre i guai societari. Colpi di mercato. Colpi grossi. Se la Juve resterà al centro di tutto, ovvio.