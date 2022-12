Juve, tre giorni di vacanza

TORINO - Per Natale Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di vacanza alla squadra: al lavoro ancora domani poi dal 24 al 26 i giocatori potranno festeggiare, con moderazione, per tornare in campo martedì 27. Quando alla Continassa si ripresenteranno anche Alex Sandro e Danilo (Bremer è già rientrato oggi) e alla squadra si aggregheranno Chiesa, Cuadrado, De Sciglio, Bonucci e Vlahovic. E toccherà proprio a Chiesa trascinare la Juventus nell’ultima amichevole, venerdì 30, contro lo Standard Liegi: Allianz Stadium aperto ai tifosi, con prezzi popolari, a 14 e 19 euro a seconda dei settori.