Scanavino-Juventus, la prima uscita del dg: il mercato, il discorso, il tifo

Scanavino, Elkann, Allegri e la Juve che verrà

Scanavino, classe 1973, è entrato nel 2004 nella galassia Fiat, occupandosi di marketing e brand promotion. Poi è passato a Itedi, Editrice de La Stampa, quindi al Gruppo Editoriale Gedi, assumendo la carica di amministratore delegato. Dopo la bufera che ha portato alle dimissioni in massa alla Juventus, dal presidente Andrea Agnelli a tutti i membri del cda, Exor (che controlla il club) ha designato il nuovo organigramma tecnico con Gianluca Ferrero presidente e Scanavino dg, in attesa di svelare i nomi dei nuovi componenti del cda. Scanavino, quindi, avrà in mano la parte gestionale della Juve, quindi anche il mercato con relativo budget. Di ieri, come detto, la prima uscita allo Stadium, per fare un discorso preciso alla squadra e allo staff guidato da Massimiliano Allegri. «La Juventus è sempre la Juventus. I nostri programmi e le ambizioni non cambiano ora e non cambieranno mai». Lo stesso Max, a margine del test con il Rijeka, ha rassicurato l'ambiente: «Stiamo parlando di una società che ha più di 100 anni di storia, che ha sempre puntato a vincere e non cambierà certo ora». Parole che i tifosi volevano sentir dire, perché la battaglia, in campo e fuori, sarà durissima. E la Juventus ha un solo obiettivo, come chiede la sua storia: vincere.