Huijsen, il nuovo De Ligt che la Juventus blinderà. Si ispira a Van Dijk

TORINO - Dean Donny Huijsen ha 17 anni, è alto 1,95 e già ha fatto breccia nel "cuore" di Max Allegri. Schierato a sinistra nella difesa a tre contro il Rijeka, ha dimostrato di essere competitivo e si è preso i complimenti del tecnico. L'olandesone volante è definito il nuovo Matt De Ligt della Juventus. Ok, è presto e i due sono profondamente diversi anche dal punto di vista fisico, ma il ragazzo ha un potenziale clamoroso. E una storia incredibile alle spalle. Nel 2021, infatti, è stato prelevato per 200 mila euro dal Malaga. Figlio di Donny Huijsen, con precedenti all'Ajax, cresciuto a Marbella dove si era trasferita la famiglia, è sbocciato poi nel Malaga. Gli osservatori bianconeri hanno anticipato la numerosa concorrenza facendogli firmare il suo primo contratto da professionista.

Con Allegri imparo tanto

Nel test con il Rijeka è sembrato un veterano. Di sicuro è uno con la testa a posto: «Per me è stata un’esperienza molto bella, anche pensando al fatto che un anno e mezzo fa non giocavo nella Juve ma nel Malaga. Mi è piaciuto molto. Allegri? Mi ha detto: "Fai quello che sai fare, tanto se sei qui sei bravo". Mi ha dato fiducia. Stare in prima squadra è molto speciale, anche perché si alza il livello negli allenamenti. Imparo molto di più. Da quando sono qui mi sento molto bene, ho un rapporto molto buono con mister Montero».

Juventus, occhio al Bayern e al Barcellona

E radio mercato parla già di Bayern e Barcellona sulle sua tracce. Così la Juventus dovrà al più presto rinnovare il contratto che scade nel 2024. Il giocatore ha fatto la sua scelta: vuole esplodere in bianconero. E va bene De Ligt, ma lui si ispira a Virgil Van Dijk. E batte pure i rigori, eh.