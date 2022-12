"Di Maria come Messi: ha deciso di continuare con l'Argentina"

BUENOS AIRES (Argentina) - Dopo il trionfo nella finale di Qatar 2022 contro la Francia, in Argentina cresce la voglia dei protagonisti mondiali di disputare le prossime partite con la maglia della Seleccion da campioni del Mondo in carica. Il primo ad averlo annunciato è stato proprio il trascinatore dell'albiceleste, Lionel Messi che dopo il successo contro i tansalpini ha parlato chiaro: "Voglio giocare qualche partita da campione del Mondo". La Pulce però non sembra l'unico. Secondo quanto riportato da Tyc Sport, voce affidabile sul mondo Argentina, anche Angel Di Maria sarebbe convinto a continuare la sua avventura in nazionale. La voglia di giocare con la terza stella sul petto ha invogliato il Fideo che nelle prossime amichevoli di marzo si metterà dunque a disposizione del ct Scaloni. Dopo le reti decisive per la conquista dell'Olimpiade, della Coppa America e della Coppa del Mondo, la storia di Di Maria con la Seleccion non è giunta ai titoli di coda, anzi, il fantasista della Juventus vuole continuare a scrivere pagine di storia.